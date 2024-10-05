تنفيذ 7498 وحدة بمشروع مزارين بالعلمين الجديدة

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة العلمين الجديدة، بتفقد أعمال تشطيب الوحدات السكنية بأبراج المنطقة الشاطئية، والوحدات بكمبوند "مزارين"، يرافقه الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، ومسئولو الهيئة، والمكتب الفنى للوزير.



وتجول وزير الإسكان ومرافقوه بعدد من الوحدات السكنية التى يتم تشطيبها بأبراج المنطقة الشاطئية، والتى تضم 15 برجا يجرى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية بها، بجانب تنفيذ 8 أبراج أخرى، يجرى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية بعدد منها، إضافة إلى المنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم عددا من المحال، تم تشغيلها، موجهًا بالالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ الوحدات لتسليمها للحاجزين.

كما تفقد الوزير ومرافقوه، أعمال التشطيبات بكمبوند "مزارين"، بمدينة العلمين الجديدة، والذى يتم تنفيذه على مساحة 700 فدان، على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات بإجمالي 7498 وحدة، موجهًا بضرورة المتابعة اليومية لسير الأعمال، وضغط معدلات التنفيذ، وسرعة تشطيب الواجهات المطلة على طريق البوليفار، وهو أحد الطرق الرئيسية بالمدينة، ويمر بكمبوند "مزارين".