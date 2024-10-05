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الإسكان: دراسات متخصصة لتنفيذ مجموعة من البحيرات جنوب الطريق الدولى الساحلي

مشروعات الاسكان
مشروعات الاسكان

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تنفيذ البحيرة بـ"نيو مارينا" جنوب الطريق الدولى الساحلى، ورافقه الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس خالد سرور، رئيس جهاز القرى السياحية، ومسئولو الهيئة، والمكتب الفنى للوزير.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة ضغط معدلات تنفيذ البحيرة، وزيادة أعداد العمالة والمعدات، والعمل فى ورديات على مدار اليوم، للانتهاء منها قبل موسم الصيف المقبل للإسراع بمعدلات تنمية الأراضى، جنوب الطريق الدولى الساحلى.

وأوضح أنه يتم حاليا إعداد دراسات من خلال المكاتب الاستشارية المتخصصة، لتحديد المواقع المناسبة لتنفيذ مجموعة من البحيرات جنوب الطريق الدولى الساحلى بطول الساحل الشمالى، من أجل رفع قيمة تلك الأراضى، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية لتنفيذ مشروعات التنمية السياحية، مما يساهم فى توفير المزيد من الوحدات والغرف الفندقية لاستيعاب حجم السياح المتزايد بالساحل الشمالى خلال الأعوام المقبلة.

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