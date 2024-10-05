السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تصفيات أمم إفريقيا، موعد مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا والقناة الناقلة

منتخب مصر الوطني،
منتخب مصر الوطني، فيتو

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، للدخول في معسكر تدريبي، غدا الأحد، استعدادا لمواجهتي موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

موعد مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا في لقاء الذهاب

وحدد منتخب مصر يوم 11 أكتوبر السابعة مساء الجمعة المقبل موعدًا لمواجهة منتخب موريتانيا بالقاهرة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

وحدد منتخب موريتانيا يوم 15 أكتوبر الجاري موعدا لمباراة الجولة الرابعة في الإياب، والتي ستقام في رواندا.

منتخب موريتانيا، فيتو

وحدد الكاف الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر موعدًا للتوقف الدولي المقبل للمنتخبات في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

القناة الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

ومن المقرر نقل مباراتي الذهاب والإياب أمام منتخب موريتانيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات تصفيات أمم إفريقيا.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة المنتخب استعدادًا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥.

وضمت قائمة منتخب مصر 24 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفى شوبير 

الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد حمدي شرف - أحمد عيد

 

الوسط: محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا - حمدي فتحي - مروان عطية - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - نبيل عماد دونجا - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفي فتحي - إبراهيم عادل

الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب موريتانيا موعد مباراة مصر وموريتانيا التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 حسام حسن

مواد متعلقة

موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر استعدادا لموريتانيا

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتي موريتانيا

وزير الرياضة يطمئن على جاهزية ستاد القاهرة لاستضافة مباراة المنتخب الوطني أمام موريتانيا

26 لاعبا في قائمة منتخب موريتانيا لمباراة مصر بتصفيات أمم أفريقيا

الأكثر قراءة

أسرة كاملة ومن المنيا، صور وأسماء الضحايا المصريين بعد إطلاق الجيش المكسيكي النار عليهم

أسعار اللحوم الكندوز ترتفع في الأسواق

أخبار مصر: أول صور للضحايا المصريين بعد مقتلهم بالمكسيك، حقيقة وفاة جورج قرداحي بقصف إسرائيلي، قفزة بسعر الفول وعودة جنون السكر

قبل جلسة المحاكمة، نص أمر إحالة إمام عاشور في قضية مول الشيخ زايد

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو كيت تسجل 35 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأعلاف والحبوب، طن الذرة المستوردة يبدأ من 11400 جنيه في الأسواق

تزامنا مع ذكرى نصر أكتوبر، تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة

زي النهارده، وفاة سليمان الحكيم، أحد أشهر الصحفيين المصريين والعرب وأقربهم إلى نبض الجماهير

منوعات

المزيد

"زلازل سماوية" تحدث في جميع أنحاء العالم تحير العلماء

ابنتي تنتظر اتصاله يوميا، عارضة أزياء تطارد نيمار بقضية "إثبات أبوة"

اكتشاف نوع جديد من الأسماك شرقي الصين

لا تبكوا علي ولا تصرخوا على أخي، وصية طفلة فلسطينية قبل استشهادها (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 4-10-2024

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 04- 10- 2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الجمعة 04- 10-2024

المزيد

انفوجراف

أعراض وأسباب الملاريا وعلاجها وطرق الوقاية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 5-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 5-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 5-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية