موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر استعدادا لموريتانيا

منتخب مصر، ينتظم محمد صلاح قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم في معسكر الفراعنة يوم الإثنين المقبل، استعدادا لمباراتي الفراعنة أمام منتخب موريتانيا يوم 11 أكتوبر، على ملعب استاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 .

محمد صلاح يصل القاهرة الأحد

ويخوض محمد صلاح مباراة هامة مع فريقه ليفربول أمام كريستال بالاس غدا السبت في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصل اللاعب القاهرة في اليوم التالي، على أن ينتظم في معسكر الفراعنة يوم الإثنين 7 أكتوبر، وهو موعد انطلاق الأجندة الدولية للفيفا.

حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، يوم الأحد المقبل 6 أكتوبر، موعدا لانطلاق معسكر الفريق استعدادا لمواجهتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

تفاصيل اليوم الأول بمعسكر منتخب مصر

ويبدأ تجمع لاعبي منتخب مصر الوطني في فندق إقامة الفريق بالتجمع الخامس الخامس في الساعة الثانية ظهرا، على يتناول الفريق وجبة الغداء، ويخضع بعدها اللاعبين لقسط من الراحة على أن يخوض الفريق مرانه الأول في السابعة مساء.

ويستضيف الملعب الرئيسي باستاد القاهرة التدريبات اليومية لمنتخب مصر، حتى موعد السفر إلى موريتانيا يوم 13 أكتوبر لخوض مباراة الإياب أمام المنتخب الموريتاني يوم 15 من الشهر نفسه.

موعد مباراة منتخب مصر وموريتانيا في لقاء الذهاب

وحدد منتخب مصر يوم 11 أكتوبر الجاري موعدًا لمواجهة منتخب موريتانيا بالقاهرة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

وحدد منتخب موريتانيا يوم 15 أكتوبر الجاري موعدًا لمباراة الجولة الرابعة في الإياب، والتي ستقام في رواندا.

وحدد الكاف الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر موعدًا للتوقف الدولي المقبل للمنتخبات في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

القناة الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

ومن المقرر نقل مباراتي الذهاب والإياب أمام منتخب موريتانيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات تصفيات أمم إفريقيا.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا، فيتو

قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة المنتخب استعدادًا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥.

وضمت قائمة منتخب مصر 24 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفى شوبير.

الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد حمدي شرف - أحمد عيد.

الوسط: محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا - حمدي فتحي - مروان عطية - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - نبيل عماد دونجا - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفي فتحي - إبراهيم عادل.

الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل.

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.