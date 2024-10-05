كولر يتسلم تقريرا طبيا عن إصابات الأهلي

النادي الأهلي، يتسلم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت تقريرا طبيا عن حالة اللاعبين المصابين، حيث تضم قائمة المصابين كلا من كريم فؤاد وعلى معلول ومحمد هاني.

أكد مصدر داخل الأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي يعتزم عقد جلسة مع محمد رمضان المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي علي هامش تدريبات الفريق خلال الساعات القادمة.

وأضاف المصدر: سيتواجد الخطيب في مران الأهلي في رسالة دعم جديدة لمحمد رمضان بعد تنصيبه مديرا رياضيا للنادي باختصاصات مدير الكرة.

يعقد محمد رمضان المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي اليوم جلسة مع اللاعبين من أجل وضع النقاط على الحروف بشأن لائحة الفريق الجديدة قبل اعتمادها رسميًا.

يخضع لاعبو الأهلي لبعض القياسات البدنية قبل انطلاق مران الفريق اليوم عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب خسارة السوبر الإفريقي.

يحضر لاعبو الأهلي اليوم محاضرة فنية بالفيديو مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتصحيح أخطاء مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك والتي خسرها الفريق مؤخرا.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم لأول مرة جلسة مع محمد رمضان المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي من أجل مناقشة المرحلة المقبلة بعد تعيين الأخير في منصبه الجديد بالقلعة الحمراء.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته علي ملعب التتش بالجزيرة بعد إنتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب خسارة السوبر الإفريقي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لعودة مبارياته من جديد بعد التوقف الدولي حيث سيكون الأهلي علي موعد مع خوض منافسات كأس السوبر المحلي.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”.