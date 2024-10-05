السبت 05 أكتوبر 2024
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عصام كامل

الجريدة الورقية

العدد (633) من «فيتو» وأبرز عناوينه: عصام كامل يكتب: لست سُنيًا إن كان ذلك يعنى الاستسلام!

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الصفحة الأولى من العدد (633) من جريدة فيتو

عصام كامل يكتب: لست سُنيًا إن كان ذلك يعنى الاستسلام!

الحرب المفتوحة

أسرار الدور الأمريكى في عملية اغتيال حسن نصرالله

تفاصيل الأيام الصعبة أمام حزب الله مع قرب اجتياح لبنان

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مواطنون ضد الغلاء: سندويتش البروتين أصبح عزيزًا وصعب المنال على نصف الشعب المصرى

نواب يتهمون حكومة مدبولى بالفشل فى حماية الغلابة من الانفلات السعرى

حكاية رسالة كولر التى أشعلت غضب الخطيب

نقابة الأطباء تعلن الحرب على أباطرة التغذية العلاجية وتحذر من سبوبة برامج التخسيس

بشرى: أفكر في رفع أجرى بعد ارتباط اسمى بالشائعات

عبير صبري: أرفض البطولة المطلقة.. وأحب لقب “المادة الخام للستات”

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