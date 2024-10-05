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زيادة 5 جنيهات في أسعار الدواجن اليوم السبت 5-10-2024 بمحافظة الفيوم

اسعار الدواجن بالفيوم،
اسعار الدواجن بالفيوم، فيتو

واصلت اسعار الدواجن في محافظة الفيوم، اليوم السبت،  الارتفاع اليوم الثاني علي التوالي،  وبلغت نسبة الزيادة 5 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء،  بين 88 و90 جنيها بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 88 حنيها، كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى  بين 110 و125 جنيها، واسعار البط المولر بين 95 جنيها، و100 جنبها للكيلو، والبط الفرنساوي  الابيض  بين 85 جنيها و90 جنيها، والبط البلدي هجين مابين  135  جنيها و140 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 150 جنيها،  وسعر كيلو الارنب البلدي 105 جنيها، والبط الميسكوفي 135 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي  بين 160 و165 جنيها

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم

وتراوح سعر كيلو البانيه بين 195 و 200 جنبها  وفي السوبر ماركت 210 جنيها،  وكيلو الاوراك 100 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 100 جنيها، كيلو صدور بالعظم 135 جنيها، كيلو الدبابيس 125 جنيها، كيلو شيش طاووق 185 جنيها، كيلو حمام كداب 140 جنيها، كيلو كبدة صافى 125  جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 198 جنبها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 198 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمه 198 جنيها، كيلو الاجنحة 70 جنيها، كيلو الهياكل 45 جنيها.

مبادرة تخفيض اسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثانية لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتنطلق المبادرة غدا الخميس، ويصل سعر الكيلو الي 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواي الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخري تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حدة، فالقري التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القري.

 

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