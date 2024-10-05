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سياسة

اللواء سمير فرج يكشف موعد الرد الإسرائيلي على إيران والسيناريوهات المتوقعة

اللواء سمير فرج،فيتو
اللواء سمير فرج،فيتو

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجى إن الرد الإسرائيلى على الضربات الصاروخية الإيرانية وارد بدرجة كبيرة إن لم يكن أكيد، ولكن حجم الضربة هو ما سيحدد شكل السيناريو القادم بين إيران وإسرائيل فإذا كانت الضربة الإسرائيلية قاصرة على ضربات بالطيران أو الصواريح لبعض المناطق سيكون الأمر عاديا.

 

إيران سترد فى حالة ضرب منشاتها النووية 

 

وأكد فى تصريح خاص لفيتو إذا ما قامت إسرائيل بضرب المفاعل النووى الإيرانى سترد إيران وهو الأمر الذى سيؤدى إلى اشتعال المنطقة فى حرب اقليمية ستكون لها تبعيات عديدة على المنطقة وان كانت الولايات المتحدة الامريكية اعلنت انها لن تشارك فى الضربة الإسرائيلية.

 

الضربة الإسرائيلية القادمة هى التى ستحدد شكل السيناريو القادم

 

وتابع: الضربة الإسرائيلية القادمة هى التى ستحدد شكل السيناريو القادم فى الصراع الايرانى الاسرائيلى لكن فى كل الاحوال الهدف الرئيسى هو القضاء على المفاعل النووى الايرانى الذى ترى اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية أنه يشكل تهديدا لامن اسرائيل ويقف حائلا امام مخططها بمنطقة الشرق الأوسط.


وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمريكية مطلعة إن إسرائيل تخطط لرد  قوي على إيران قريبا، وإنه لا يُتوقع مشاركة طائرات أمريكية في الهجوم، لكن سيكون هناك تنسيق بين تل أبيب وواشنطن.

وأضافت المصادر أن هناك احتمالا بمهاجمة إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية، لكن ليس من السهل القضاء على المنشآت النووية الإيرانية بقنبلة واحدة فالأمر معقد للغاية.
وتابعت المصادر الأمريكية للصحيفة أن "إسرائيل ستفعل ما يتعين عليها فعله لكنها ليست لديها الرغبة في الانجرار إلى حرب إقليمية".

 

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