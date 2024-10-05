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رياضة

الأهلي يستعد لإعلان نتيجة التحقيقات مع القندوسي

القندوسي
القندوسي

النادي الأهلي، يستعد النادي الأهلي خلال الساعات القادمة لإصدار بيان رسمي قد يكون على لسان محمد رمضان المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي بشأن تصريحات أحمد القندوسي لاعب الفريق المعار إلى سيراميكا والتي شهدت اتهامات بالجملة بشأن بعض التعاقدات داخل النادي الأهلي وايضا صفقة مواطنه زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري السابق والتي لم تتم. 

ووصل القندوسي عصر اليوم إلي القاهرة من أجل الخضوع لبعض التحقيقات لدي الشؤون القانونية بالنادي في حضور محمد رمضان المدير الرياضي للنادي. 

يعقد محمد رمضان المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي اليوم جلسة مع اللاعبين من أجل وضع النقاط على الحروف بشأن لائحة الفريق الجديدة قبل اعتمادها رسميًا. 

 يخضع لاعبو الأهلي لبعض القياسات البدنية قبل انطلاق مران الفريق اليوم عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب خسارة السوبر الإفريقي. 

 يحضر لاعبو الأهلي اليوم محاضرة فنية بالفيديو مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتصحيح أخطاء مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك والتي خسرها الفريق مؤخرا. 

 يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم لأول مرة جلسة مع محمد رمضان المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي من أجل مناقشة المرحلة المقبلة بعد تعيين الأخير في منصبه الجديد بالقلعة الحمراء. 

 يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته علي ملعب التتش بالجزيرة بعد إنتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب خسارة السوبر الإفريقي. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لعودة مبارياته من جديد بعد التوقف الدولي حيث سيكون الأهلي علي موعد مع خوض منافسات كأس السوبر المحلي. 

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة. 

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع  بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”. 

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الأهلي كولر أحمد القندوسي

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