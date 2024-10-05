ضبط تشكيل عصابي لبيع البنزين بالسوق السوداء في الأقصر

نجحت وحدة مباحث إسنا بمديرية أمن الأقصر في ضبط تشكيل عصابي تخصص في بيع المواد البترولية بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي.

التفاصيل



تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا يفيد بضبط «ص.ع» 44 سائق ومقيم النجوع بحرى، الثاني يدعى «ش.ا» 58 صاحب محطة وقود النيل ومقيم النجوع قبلي بدائرة مركز إسنا، وضُبط الأول سائق سيارة نقل محمل عليها 50 جركن سعة الواحد 20 لترا، بإجمالي 1000 لتر بنزين 80 بدون أوراق أو فواتير.

محطة وقود بنزين 80

وأفادت تحريات المباحث بأن الأول يقوم بأخذ المضبوطات من محطة وقود مملوكة للثاني، والذي يقوم بصرفها خارج الحصة بسعر أزيد من السعر الرسمي ، بهدف يبيعها بأسعار السوق السوداء.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ