السبت 05 أكتوبر 2024
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محافظات

القبض على مسجل خطر غرب الأقصر بتهمة حيازة 1.5 كيلو حشيش

حملة أمنية
حملة أمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر من إلقاء القبض على مسجل خطر بحوزته كمية من المواد المخدرة، وسلاحا ناريا وأبيض بدائرة أرمنت.

 تفاصيل الواقعة 


تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا يفيد بضبط المسجل الخطر يدعى «ح.م.أ» يبلغ من العمر 36 عاما مقيم بناحية الرياينة بدائرة أرمنت بالبر الغربي.

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أرمنت من ضبط تاجر المخدرات وبحوزته 1.5 حشيش وسلاح ناري «خرطوش»، وكتر، ومبلغ مالي.


وبمواجهة المسجل الخطر بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار بها والسلاح الناري والابيض وسيلة الدفاع عن النفس، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الاثمه.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

 

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