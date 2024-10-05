30 مباراة دون خسارة، مانشستر سيتي يعادل رقمه القياسي في الدوري الإنجليزي
تمكن فريق مانشستر سيتي من معادلة رقمه التاريخي في تجنب الهزيمة في الدوري الإنجليزي، بعد فوزه على فولهام (3-2)، مساء اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة السابعة من البريميرليج.
رقم مانشستر سيتي التاريخي
بحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، وصل مانشستر سيتي إلى 30 مباراة دون خسارة في البريميرليج، وهو ما فعله من قبل مرة واحدة، في موسم 2017-2018 (رقم قياسي خاص).
وسيكون بإمكان مانشستر سيتي تحطيم رقمه القياسي، إذا تمكن من الفوز على وولفرهامبتون خارج ملعبه، بعد فترة التوقف الدولي.
وسجل ثلاثية حامل اللقب في مباراة اليوم كل من: ماتيو كوفاسيتش "هدفان" وجيرمي دوكو، في الدقائق 32 و47 و82.
وأحرز ثنائية فولهام: أندرياس بيريرا ورودريجو مونيز، في الدقيقتين 26 و89.
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