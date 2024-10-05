السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

30 مباراة دون خسارة، مانشستر سيتي يعادل رقمه القياسي في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

تمكن فريق مانشستر سيتي من معادلة رقمه التاريخي في تجنب الهزيمة في الدوري الإنجليزي، بعد فوزه على فولهام (3-2)، مساء اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة السابعة من البريميرليج.

رقم مانشستر سيتي التاريخي 

بحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، وصل مانشستر سيتي إلى 30 مباراة دون خسارة في البريميرليج، وهو ما فعله من قبل مرة واحدة، في موسم 2017-2018 (رقم قياسي خاص).

وسيكون بإمكان مانشستر سيتي تحطيم رقمه القياسي، إذا تمكن من الفوز على وولفرهامبتون خارج ملعبه، بعد فترة التوقف الدولي.

وسجل ثلاثية حامل اللقب في مباراة اليوم كل من: ماتيو كوفاسيتش "هدفان" وجيرمي دوكو، في الدقائق 32 و47 و82. 

وأحرز ثنائية فولهام: أندرياس بيريرا ورودريجو مونيز، في الدقيقتين 26 و89.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مانشستر سيتي فريق مانشستر سيتي فولهام الدوري الانجليزي البريميرليج

مواد متعلقة

برينتفورد يزيد أوجاع وولفرهامبتون ويفوز بخماسية في الدوري الإنجليزي

أرسنال يفوز على ساوثهامبتون 3-1 في ريمونتادا مثيرة بالدوري الإنجليزي (صور)

مانشستر سيتي يفوز على فولهام 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي (صور)

الدوري الإنجليزي، ليستر سيتي يفوز على بورنموث 0/1

الأكثر قراءة

مفاجأة، محمد عبد المنعم يستعد للرحيل عن نيس الفرنسي

ابنة علاء مرسي تقبل يد والدها في حفل زفافها ( صور)

مصرع وإصابة 12 شخصا فى حادث سير بطريق "مصر- إسكندرية" الصحراوى

موعد انعقاد لجنة تسعير المواد البترولية والسيناريوهات المتوقعة

بعد رسالته المؤثرة لوالده بانتصارات أكتوبر، علاء مبارك: القادم أفضل وإن شاء الله نعوض تخلفنا

درجات الحرارة غدا الأحد 6-10-2024 فى مصر

السيسي يصدق على ترقية اللواء أركان حرب ياسر محمد كمال الدين إلى رتبة الفريق

ضبط تشكيل عصابي لبيع البنزين بالسوق السوداء في الأقصر

منوعات

المزيد

الإعصار هيلين يدمر الجسور في ولاية كارولينا الشمالية بأمريكا

خس السلطة يضع رئيسة الحكومة البريطانية السابقة في موضع سخرية

نجل قديروف يحطم رقما قياسيا روسيا بعمر الـ16 عاما

العثور على كنز من مجوهرات فضية وعملات معدنية عربية بكمية كبيرة في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق السبت 5/ 10/ 2024

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الرادفة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 7 من سورة النازعات

في يومه العالمي، تعرف على مكانة المعلم وقيمة العلم وفضله في الإسلام

تعرف على أقسام صلاة النوافل وأهميتها وأفضل مراتب السنن الرواتب

المزيد
الجريدة الرسمية