الدوري الإنجليزي، ليستر سيتي يفوز على بورنموث 0/1

انتهت مباراة ليستر سيتي أمام ضيفه بورنموث بنتيجة 0/1 لليستر، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على ملعب كينج باور ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل فاكوندو بونانوتي هدف ليستر سيتي في مرمى بورنموث في الدقيقة 16.

ترتيب ليستر سيتي وبورنموث في الدوري الإنجليزي

وبهذه النتيجة يرفع ليستر سيتي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس عشر.

بينما تجمد رصيد بورنموث عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

فوز ليفربول على كريستال بالاس

فاز فريق ليفربول على مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "سيلهرست بارك" في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف ليفربول والمباراة الوحيد اللاعب ديوجو جوتا في الدقيقة 9 من صناعة الهولندي جاكبو.

وتعرض أليسون بيكر حارس ليفربول للإصابة في الدقيقة 78 ليتم استبداله ونزول الحارس جاروس.

بهذه النتيجة يواصل فريق ليفربول تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة.