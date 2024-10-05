بعد أزمتهما، هاني شنودة: عمرو مصطفى ملحن هايل ومسمعتش عن عزيز الشافعي

علق الموسيقار القدير هاني شنودة على الأزمة المثارة في الفترة الأخيرة بين الملحن عمرو مصطفي والملحن عزيز الشافعي، مشيرًا إلى أنه يعلم جيدًا من هو عمرو مصطفى ويحب ألحانه، ولكنه لا يعرف من هو عزيز الشافعي ولم يسمع عنه.

ازمة عمرو مصطفي وعزيز الشافعي

أضاف هاني شنودة خلال لقائه ببرنامج راقي الذي يقدمه الإعلامي محمود القصاص عبر فضائية تن، أن عمرو مصطفى ملحن هايل وموهوب جدًا، ويعتقد بأن هناك بعض الأشخاص يضايقونه، ولكنه سيظل ملحنًا ممتازًا.

وأشار شنودة إلى أنه لا زال على اتصال بعمرو مصطفى وسمع العديد من أغانيه، في حين أنه لم يسمع أي شئ لعزيز الشافعي قبل ذلك ولا يعرفه، متابعًا: "من الممكن أن يكون الأمر خطأ مني فأعتذر منه".

وعن اختياره بينه وبين الموسيقار القدير عمر خيرت، أشار إلى أنه يختار "خيرت" دون تردد، لأنه الأكثر موهبة وتأثيرًا في مجال المزيكا، وشهادته به مجروحة؛ لأنهما كانا أصدقاء ويعزفان المزيكا في فرقة واحدة، ولكنه طور من نفسه بسرعة وسافر ودرس في الخارج، واستطاع أن يشكل موسيقى تصويرية مهمة لأهم الأفلام في السينما المصرية.