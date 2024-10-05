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البحوث الفلكية ترصد انفجارا شمسيا وتحذر من تأثير العاصفة المغناطيسية

الانفجار الشمسي،
الانفجار الشمسي، فيتو
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الانفجار الشمسي، حذر الدكتور طه رابح القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، من تأثيرات العاصفة المغناطيسية التي ضربت الأرض خلال الساعات الأخيرة.

 

رصد انفجار شمسي كبير

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: رصدنا انفجارا شمسيا كبيرا الخميس الماضي أثر على المجال المغناطيسي في مصر والعالم، والتأثيرات تتوالى خلال الأيام المقبلة ومنها حدوث أعطال أو تأثيرات سلبية على محطات الكهرباء والمولدات والمحولات الكهربائية.

 

من يحمي الكرة الأرضية من الانفجارات الشمسية؟

وأوضح رئيس البحوث الفلكية: أن المجال المغناطيسي يحمي الكرة الأرضي من تأثيرات الانفجارات الشمسية التي قد تدمر الحياة على الأرض.

تأثيرات الانفجار الشمس

وأشار إلي أن الانفجار الشمسي يتولد عنه تيار كهربائي معاكس يؤثر على مولدات ومحولات ومحطات الكهرباء والتأثير على الأقمار الصناعية والملاحة البحرية والجوية، والتأثيرات من المفترض أن تحدث الأيام الحالية، مؤكدًا أنه حتى الاَن تم رصد بعض الأجسام في القطب الشمالي.

 

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واختتم:"من رحمة ربنا علينا انه وضعنا في خطوط عرض متوسطة، والانفجارات الشمسية تؤثر بشكل أكبر على البلاد الواقعة في القطب الشمالي والقطب الجنوبي".

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