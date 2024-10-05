السبت 05 أكتوبر 2024
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رياضة

جيفرسون كوستا وندياي يشاركان في مران الزمالك الجماعي

جيفرسون كوستا وندياي
جيفرسون كوستا وندياي

انتظم الغيني جيفرسون كوستا مدافع فريق الزمالك الجديد في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب النادي، استعدادًا لبطولة السوبر المحلي المقرر لها في الإمارات.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 6 أيام بعد العودة من المملكة العربية السعودية، عقب التتويج ببطولة السوبر الأفريقي.

وفي نفس الوقت شارك السنغالي سيدي ندياي في التدريبات الجماعية للفريق خلال مران اليوم.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

 

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري 

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة. 

 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز 

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس. 

 

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك توج ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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