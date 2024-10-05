شاهد، أول هدف لـ النني مع الجزيرة الإماراتي أمام دبا الحصن

سجل محمد النني لاعب منتخب مصر هدفا لفريقه الجزيرة في شباك دبا الحصن بالمباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإماراتي.

وجاء هدف النني في الدقيقة 61 من ركلة جزاء صوبها في الزاوية التسعين على يسار الحارس.

سداسية للجزيرة..



محمد النني يسجل الهدف السادس من ضربة جزاء ويحتفل بطريقته الخاصة..#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/pAWnKfvrXT — ADSportsTV (@ADSportsTV) October 5, 2024

مواجهة سهلة للجزيرة، نتائج قرعة ثمن نهائي كأس رئيس الإمارات

وأسفرت قرعة كأس رئيس الإمارات لكرة القدم عن وقوع فريق الجزيرة الذي يلعب له محمد النني مع فريق العروبة وهي من المواجهات السهلة للجزيرة.



ومن المقرر أن تقام مباريات ثمن نهائي كأس رئيس الإمارات أيام 17 و18 و19 أكتوبر المقبل، على أن يعلن اتحاد الكرة الإماراتي لاحقا، مواعيد وتوقيتات المباريات.

يذكر أن الوصل يدخل نسخة كأس رئيس الإمارات للموسم 2024-2025، مدافعا عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي.

أما الشارقة، فيملك 10 ألقاب في بطولة كأس رئيس الإمارات، وهو نفس رصيد بطولات شباب الأهلي، ويقابل النصر، الذي خسر نهائي النسخة الماضية، أمام الوصل.