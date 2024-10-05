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رياضة

شاهد، أول هدف لـ النني مع الجزيرة الإماراتي أمام دبا الحصن

النني, فيتو
النني, فيتو

سجل محمد النني لاعب منتخب مصر هدفا لفريقه الجزيرة في شباك دبا الحصن بالمباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإماراتي.

وجاء هدف النني في الدقيقة 61 من ركلة جزاء صوبها في الزاوية التسعين على يسار الحارس.

 

مواجهة سهلة للجزيرة، نتائج قرعة ثمن نهائي كأس رئيس الإمارات

وأسفرت قرعة كأس رئيس الإمارات لكرة القدم عن وقوع فريق الجزيرة الذي يلعب له محمد النني مع فريق العروبة وهي من المواجهات السهلة للجزيرة.

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ومن المقرر أن تقام مباريات ثمن نهائي كأس رئيس الإمارات أيام 17 و18 و19 أكتوبر المقبل، على أن يعلن اتحاد الكرة الإماراتي لاحقا، مواعيد وتوقيتات المباريات.

يذكر أن الوصل يدخل نسخة كأس رئيس الإمارات للموسم 2024-2025، مدافعا عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي.

أما الشارقة، فيملك 10 ألقاب في بطولة كأس رئيس الإمارات، وهو نفس رصيد بطولات شباب الأهلي، ويقابل النصر، الذي خسر نهائي النسخة الماضية، أمام الوصل.

 

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