السبت 05 أكتوبر 2024
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ملفات وحوارات

الزمالك يبدأ رحلة الاستعداد للسوبر المصري، جوميز يطلب وديتين قبل انطلاق البطولة،والونش جاهز للمشاركة في قائمة الأبيض بعد شفائه، والبرتغالي يطالب اللاعبين بغلق ملف الاحتفالات بالبطولة القارية

الزمالك
الزمالك

بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي وحصده بطولة كأس السوبر الأفريقي يستعد نادي الزمالك لكأس أخرى للسوبر ولكنه هذه المرة السوبر المحلي بنظامه الجديد الذي يشارك فيه 4 فرق هي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا. 

ويصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بنظيره بيراميدز في مواجهة صعبة لا تقل عن مواجهة الأهلي في السوبر الافريقي  خاصة أن بيراميدز يمتلك اسكواد متكامل وعلى درجة كبيرة من المهارة  في الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري. 

وعلى الجانب الآخر يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي على أن يواجه الفائز من المباراة الفائزة من مباراة الأهلي وسيراميكا على لقب كأس السوبر المصري. 

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا السبت، استعدادًا للموسم الجديد وخوض منافسات السوبر المحلي. 

أول طلب لـ جوميز قبل بطولة السوبر المصري 

وطلب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض مباراتين وديتين قبل انطلاق منافسات بطولة السوبر المصري في الإمارات. 

ويسعى جوميز لتجهيز اللاعبين من خلال المباريات الودية من أجل دخول السوبر المصري بأتم جاهزية فنية وبدنية. 

ويأمل جوميز خلال الفترة المقبلة في تأقلم الصفقات الجديدة أكثر وأكثر على أسلوب لعب الفريق لتكون أوراقا رابحة في السوبر المصري مثل ما حدث مع محمود بنتايك في السوبر الإفريقي والذي قدم أداء مميزا. 

بنتايك 

هل يتواجد الونش في قائمة الزمالك ببطولة السوبر المصري 

وأعلن محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جاهزيته لخوض التدريبات الجماعية بعد شفائه من إصابة قطع الرباط الصليبي.

وكان محمود حمدي الونش تواجد في دولة ألمانيا، من أجل الاطمئنان على جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد انتهاء فترة التأهيل بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

و ُعرض الونش على الطبيب الألماني الذي أجرى له عملية الرباط الصليبي، من أجل الاطمئنان على ركبته قبل خوض التدريبات الجماعية بشكل كامل.

ونشر الونش صورة له عبر صفحته الرسمية على انستجرام رفقة الطبيب الألماني ومحمد أسامة طبيب الزمالك وكتب:"شكرا.. جاهز".

وكان الونش يرفض الاستعجال في العودة للملاعب مرة أخرى، خوفا من تكرار إصابته في الركبة. 

وقال مصدر داخل نادي الزمالك أن التدريبات الجماعية المقبلة تحسم مشاركة الونش في قائمة السوبر المصري. 

وأشار المصدر إلى أنه يتم وضع برنامج تدريبي خاص للونش خلال الفترة المقبلة خلال التدريبات الجماعية وعليه يتم حسم موقفه من المشاركة في قائمة السوبر المصري. 

الونش 

جوميز يطلب من اللاعبين غلق صفحة الاحتفالات بالسوبر الإفريقي 

وطلب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من اللاعبين غلق ملف السوبر الإفريقي نهائيا عند الانتظام في مران الزمالك استعدادًا للسوبر المصري. 

وأشار المصدر إلى أن جوميز أبلغ اللاعبين بضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على حصد لقب السوبر المصري والانتهاء من الاحتفال بالسوبر الإفريقي. 

وقال أن جوميز أخبر اللاعبين أن الفوز بالسوبر المصري عقب الانتصار بالسوبر الإفريقي سيكون عاملا محفزا لحصد البطولات في الموسم الجاري 2024-2025. 

جوميز 

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري 

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز  يوم الأحد الموافق 20 أكتوبرالجاري على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة. 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز 

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس. 

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك توج ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

 

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الونش يعلن جاهزيته لخوض التدريبات الجماعية بعد شفائه من إصابة الصليبي

أول طلب لـ جوميز قبل انطلاق بطولة السوبر المصري

موعد مباراة الزمالك والأهلي في دوري الكرة النسائية والقناة الناقلة

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