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رياضة

الدوري السعودي، النصر يتقدم على العروبة بهدفي رونالدو وماني في الشوط الأول

رونالدو
رونالدو

تقدم فري النصر على نظيره العروبة بنتيجة 2-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب استاد الأول بارك  ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي الممتاز (روشن).

 

سجل هدفي النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 16 عن طريق ركلة جزاء، وساديو ماني في الدقيقة 28.

 

تشكيل النصر أمام العروبة 

 

في حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

في خط الدفاع- سلطان الغنام - محمد سيماكان - إيمريك لابورت - نواف بوشل

في خط الوسط: عبدالله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو مونتيرو

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ساديو ماني- أندرسون تاليسكا

 

ترتيب النصر والعروبة في الدوري السعودي 

 

ويحتل النصر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة من 5 مباريات حيث حقق الفوز في 3 وتعادل في 2 دون أي خسارة.

 

فيما العروبة يقع في المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر مباراتين.

 

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