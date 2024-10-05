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أخبار مصر

وزير البترول ورئيس الوزراء الكندي يبحثان سبل التعاون في مجال التعدين

وزير البترول خلال
وزير البترول خلال اللقاء، فيتو

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع جاستن ترودو رئيس وزراء كندا. وذلك على هامش مشاركة وزير البترول في القمة التاسعة عشر للفرانكوفونية  بباريس.

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين ولا سيما في مجال التعدين، حيث تعد كندا واحدة من أكبر الدول عالميًا في مجال التعدين.

 وتطرق الجانبان إلى موقف أنشطة الشركات الكندية العاملة في مجال التعدين في مصر ومن بينها شركة باريك جولد التي تحتل المرتبة الثانية وفقًا للتصنيف الدولي في مجال تعدين الذهب والمعادن، وتعمل في مصر  في 19 قطاعًا بالصحراء الشرقية، وكذلك شركة آتون ريسورسز، وشركة لوتس جولد، وشركة رد سي ريسورسز.
وأكد الوزير  أهمية التعاون المشترك، والمفاوضات مع شركة باريك جولد للاتفاق على نموذج عقد استغلال الذهب، لافتًا إلى أن مصر تدعم  وتقوم بخطوات مهمة لجذب عدد من الشركات العالمية الكبرى لسوق التعدين في مصر،  كما تتطلع لمزيد من الاستثمارات بجمهورية مصر العربية من خلال  المشاركة في المزايدات الجديدة المزمع طرحها للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له.

 

 

تناول الإمكانيات الكبيرة لقطاع التعدين المصري وإيجاد مناخ استثماري جاذب لشركات تعدينية عالمية 

 

وتطرقت المباحثات إلى الإمكانات الكبيرة لقطاع التعدين المصري والبنية الأساسية التى وفرتها الدولة وتسهم فى دعم الاستغلال الأمثل لتلك الثروات، ولفت الوزير إلى أنه جاري العمل على تنفيذ إطار تنظيمي لإيجاد مناخ استثماري جاذب في قطاع التعدين، والذي يدعمه انطلاق بوابة مصر للتعدين، كمنصة استثمارية رقمية والتي من المخطط انطلاقها فعليًا بنهاية العام الجاري، كمحفز أساسي للاستثمار التعديني وسهولة الوصول إلى البيانات الخاصة بالفرص الاستثمارية التي تذخر بها مصر في مجال التعدين والطاقة.

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