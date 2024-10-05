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ثقافة وفنون

مي سليم تكشف كواليس دورها في مسلسل "روج أسود"

مي سليم
مي سليم

أكدت الفنانة مى سليم أنها تحب أن تتأنى في الشخصيات التى تقدمها، مشيرة إلى أن الأدوار الغامضة تستهويها بشكل كبير وتحب تقدمها كثيرًا.

وقالت في تصريحات لفيتو إنها وافقت على المشاركة في مسلسل روج أسود بسبب القضية التي يقدمها، وهي الاهتمام بالمطلقات وكل ما يخصهم، فهى قصص حقيقة في الواقع الذى نعيش فيه.

وتواصل الفنانة مى سليم تصوير أحداث دورها في مسلسل “روج أسود”، وتلعب خلاله شخصية فتاة من أسرة بسيطة تسكن في حى شعبي، ولها خلافات كثيرة مع زوجها جعلتها تنفصل عنه، ولم تحصل على أى شىء منه، فتضطر إلى اللجوء إلى محكمة الأسرة كى تحصل على حقوقها.
 

 

وانتهت أسرة العمل من تصوير ما يقرب من 50٪ من أحداثه، ومن ضمن هذه المشاهد التي تم تصويرها مشاهد وزارة الزراعة، والتي جمعت كل من رانيا يوسف ومي سليم وداليا مصطفى وبعض الفنانين المشاركين في العمل.

 

تفاصيل مسلسل روج أسود 

ويناقش المسلسل ملفات حقيقية مأخوذة من محكمة الأسرة المصرية ويعرض أزمات الطلاق والمطلقات بشكل واقعي وجديد على الدراما العربية

مسلسل " روج أسود " بطولة رانيا يوسف وداليا مصطفى ولقاء الخميسي ومي سليم وفرح الزاهد ومنة تيسير وأحمد فهيم وأحمد جمال سعيد وكريم العمري وعابد عناني، تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي وإنتاج MGR ممدوح شاهين.

 

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