الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

مي سليم مطلقة تلجأ لمحكمة الأسرة فى روج أسود

مي سليم
مي سليم

تواصل الفنانة مى سليم تصوير أحداث دورها في مسلسل “روج أسود”، والذى تلعب خلاله شخصية فتاة من أسرة بسيطه تسكن في حى شعبي، ولها خلافات كثيرة مع زوجها جعلتها تنفصل عنه، ولم تحصل على أى شىء منه، فتضطر إلى اللجوء إلى محكمة الأسرة كى تحصل على حقوقها.
 

وانتهت أسرة العمل من تصوير ما يقرب من 50٪ من أحداثه، ومن ضمن هذه المشاهد التي تم تصويرها مشاهد وزارة الزراعة، والتي جمعت كل من رانيا يوسف ومي سليم وداليا مصطفى وبعض الفنانين المشاركين في العمل.

 

تفاصيل مسلسل روج أسود 

ويناقش المسلسل ملفات حقيقية مأخوذة من محكمة الأسرة المصرية ويعرض أزمات الطلاق والمطلقات بشكل واقعي وجديد على الدراما العربية

مسلسل " روج أسود " بطولة رانيا يوسف وداليا مصطفى ولقاء الخميسي ومي سليم وفرح الزاهد ومنة تيسير وأحمد فهيم وأحمد جمال سعيد وكريم العمري وعابد عناني، تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي وإنتاج MGR ممدوح شاهين.

 

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