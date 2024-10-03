محمد عبد المنعم بديلا في تشكيل مباراة نيس ضد لاتسيو بالدوري الأوروبي

يحل فريق نيس الفرنسي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد عبد المنعم، ضيفًا اليوم الخميس، على نظيره لاتسيو الإيطالي، على أرضية ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة الإيطالية روما، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل نيس أمام لاتسيو

تشكيل لاتسيو ضد نيس

نظام بطولة الدوري الأوروبي

وتقام بطولة الدوري الأوروبي بنظام دوري للفرق الـ36 المشاركة، حيث يتم تقسيمها إلى 4 تصنيفات، وتجرى قرعة لاختيار فريقين من كل تصنيف لخوض المباريات بنظام النقاط، واحدة خارج أرضه والأخرى على أرضه.

يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي، بينما يُلعب ملحق بنظام الذهاب والعودة بين أصحاب المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين لتحديد 8 فرق تشارك في ثمن النهائي إلى جانب المتأهلين الثمانية.

الفرق الباقية تخرج نهائيًا من البطولة، ثم تستمر بشكلها التقليدي من دور الـ16، ثم ربع النهائي ونصف النهائي، ثم النهائي في مباراة واحدة كما هو الحال في الوقت الحالي.