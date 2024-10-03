الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد عبد المنعم بديلا في تشكيل مباراة نيس ضد لاتسيو بالدوري الأوروبي

محمد عبد المنعم،
محمد عبد المنعم، فيتو

يحل فريق نيس الفرنسي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد عبد المنعم، ضيفًا اليوم الخميس، على نظيره لاتسيو الإيطالي، على أرضية ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة الإيطالية روما، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل نيس أمام لاتسيو 

تشكيل لاتسيو ضد نيس

نظام بطولة الدوري الأوروبي 

وتقام بطولة الدوري الأوروبي  بنظام دوري للفرق الـ36 المشاركة، حيث يتم تقسيمها إلى 4 تصنيفات، وتجرى قرعة لاختيار فريقين من كل تصنيف لخوض المباريات بنظام النقاط، واحدة خارج أرضه والأخرى على أرضه.

يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي، بينما يُلعب ملحق بنظام الذهاب والعودة بين أصحاب المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين لتحديد 8 فرق تشارك في ثمن النهائي إلى جانب المتأهلين الثمانية.

الفرق الباقية تخرج نهائيًا من البطولة، ثم تستمر بشكلها التقليدي من دور الـ16، ثم ربع النهائي ونصف النهائي، ثم النهائي في مباراة واحدة كما هو الحال في الوقت الحالي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

محمد عبد المنعم الدورى الأوروبي نيس الفرنسي لاتسيو الايطالي نيس

الأكثر قراءة

مرتباتهم 30 ألف جنيه فقط، استقالات جماعية لمهندسين في بتروجيت وإنبي بسبب تدني الأجور

إيقاف الملاكمة الجزائرية إيمان خليف وتجريدها من كل الألقاب

كرة اليد، الأهلي يفوز على برشلونة في مباراة تاريخية ويحصد برونزية مونديال الأندية

عبد الله السعيد يخبر إدارة الزمالك برغبته في الاعتزال بالتيشرت الأبيض

رسميا، كاف يحدد تصنيف أندية دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

ممدوح عباس منتقدا كثرة احتفالات الزمالك بالسوبر: لعب عيال والسكوت من ذهب

السيسي لـ بن زايد: وجودك معانا شرف كبير لينا وحاجة تسعدنا

تعرف على سعر الأرز اليوم الخميس بالأسواق

منوعات

المزيد

خبير تغذية يكشف أسباب الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الضارة

متحف القصر الإمبراطوري يحتضن معرضا خاصا بالثقافة الكونفوشيوسية

تحسين الخدمات في المباني السكنية، شركة روسية تكشف عن تطور جديد في الذكاء الاصطناعي

عالم فلك روسي: الكويكب 2024 PT5 يقترب من الأرض مرة أخرى

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

سعر طن القصدير اليوم الخميس بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أستاذة فيزياء وخبيرة في أنظمة الطهي.. كلوديا شينباوم أول سيدة تتولى رئاسة المكسيك (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النسر في المنام وعلاقتها بالحصول على المال الوفير

أجمل صيغ الدعاء في ليلة الجمعة.. اعرفها

شباب حول الرسول، رافع بن خديج "أصغر الرماة في أُحُد"

المزيد
الجريدة الرسمية