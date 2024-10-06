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عقارات

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، يبحث الكثير من المواطنين عن موعد وتفاصيل الطرح الجديد لشقق الاسكان الاجتماعي.

تجهز وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري  لطرح الاعلان الجديد من شقق الإسكان الاجتماعي أو شقق سكن كل المصريين لمحدودي الدخل خلال الشهر المقبل.

 يضم الطرح حوالي 60 ألف شقة بعدد من المحافظات والمدن الجديدة، والشقق كاملة التشطيب وبنظام التمويل العقاري وبفائدة مخفضة.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وشقق الإسكان الاجتماعي فى الطرح المنتظر بمساحات تتراوح ما بين 75 - 90 مترا مربعا وتتكون من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام.

والمشروع يستهدف المواطنين محدودى الدخل وتقدم الوزارة دعم نقدي يصل حتى 60 ألف جنيه بالإضافة لقيمة سعر الأرض ودعم فارق أسعار الفائدة للتمويل العقاري المقدم من البنوك وشركات التمويل العقاري للمواطنين المستفيدين.

شروط التقديم على شقق الإسكان الإجتماعي 

كما حددت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي وهي كالتالي:

- المستفيد من المشروع، يكون شخصًا طبيعيًّا مواطنًا مصري الجنسية، وليس شخصًا معنويًّا (شركة أو مؤسسة).

- ألا تقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

- لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة.

- ألا يكون سبق تخصيص قطعة أرض إسكان اجتماعي.

- ألا يكون سبق تخصيص وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، أو وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" أو "سكن مصر"، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأي من المدن الجديدة، سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج، والزوجة، الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية.

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