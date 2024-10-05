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رياضة

الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتعادل مع فولهام 1-1 في شوط أول مثير (صور)

مانشستر سيتي وفولهام
مانشستر سيتي وفولهام

تعادل فريق فولهام مع مضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 1-1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح التسجيل لـ فولهام اللاعب أندرياس بيريرا في الدقيقة 26، فيما تعادل ماتيو كوفاسيتش لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 32.

تشكيل مانشستر سيتي أمام فولهام

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام فولهام كالتالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: يوشكو جفارديول - مانويل أكانجي - روبن دياز - ريكو لويس.

في خط  الوسط: ماتيو كوفاسيتش - إلكاي جوندوجان - بيرناردو سيلفا.

في خط الهجوم: جاك جريليش - إرلينج هالاند - فيل فودين.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة فيما يأتي فريق فولهام في المركز السادس برصيد 11 نقطة.

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مانشستر سيتي ضد فولهام 

ومنذ فوزه الصعب 2-1 على برينتفورد في 14 سبتمبر الماضي، تعادل مانشستر سيتي بصعوبة بالغة 2-2 مع ضيفه آرسنال، قبل أن يتعادل 1-1 مع نيوكاسل.

واستعاد فريق المدرب بيب جوارديولا، الكثير من توازنه، عقب فوزه الكبير 4-0 على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بدوري أبطال أوروبا.

ورغم ذلك، لن تكون مهمة السيتي سهلة في اجتياز عقبة فولهام صاحب المركز السادس برصيد 11 نقطة، الذي حقق انطلاقة جيدة في البطولة هذا الموسم، عقب تحقيقه 3 انتصارات وتعادلين مقابل خسارة وحيدة.

وكانت شباك فولهام قد استقبلت 9 أهداف في مباراتيه الأخيرتين أمام مانشستر سيتي الموسم الماضي، علما بأنه تلقى 16 خسارة متتالية ضد كتيبة جوارديولا في جميع البطولات.

ومنذ تعادله 2-2 مع مانشستر سيتي في سبتمبر 2011، لم يتذوق فولهام، سوى طعم الخسارة من الفريق السماوي.

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