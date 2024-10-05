مصرع سيدتين أسفل عجلات سيارة يقودها طالب بمدينة نصر

لقيت سيدتان مصرعهما بعد أن صدمتهما سيارة يقودها طالب بشارع أبو زيد خضر في مدينة نصر، ونقل مرفق الإسعاف الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



تعود تفاصيل الواقعة يتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى بشارع أبو زيد خضر بمدينة نصر، ووجود جثتين لسيدتين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع سيدتين أسفل عجلات سيارة.

ودلت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة “طالب”، وألقى القبض عليه وجار الوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة.

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