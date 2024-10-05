السبت 05 أكتوبر 2024
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رياضة

شوط أول سلبي بين آرسنال وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

ارسنال, فيتو
ارسنال, فيتو

تعادل فريق آرسنال مع نظيره ساوثهامبتون بنتيجة 0-0 في الشوط الأول من المباراة التي تقام على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

 

تشكيل أرسنال أمام ساوثهامبتون 

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

في حراسة المرمى: دافيد رايا

في خط الدفاع: توماس بارتي، ويليام ساليبا، جابرييل، كالافيوري

في خط الوسط: ديكلان رايس، جورجينيو، كاي هافريتز.

في خط الهجوم: رحيم سترلينج، جابرييل خيسوس، بوكايو ساكا

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تاريخ مواجهات آرسنال وساوثهامبتون 

التقى ارسنال وساوثهامبتون في 54 مباراة سابقة، حيث حقق أرسنال الفوز في 28 مباراة، بينما انتصر ساوثهامبتون في 10 مباريات، وانتهت 16 مباراة بالتعادل.

 

آرسنال يلاحق ريال مدريد في سباق نظافة الشباك

فيما حقق فريق آرسنال الإنجليزي فوزا ثمينا على ضيفه باريس سان جيرمان، بهدفين دون رد، الثلاثاء الماضي، في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن الفريق اللندني نجح في الخروج بشباك نظيفة للمرة الـ17 في 32 مباراة خاضها بمختلف البطولات عام 2024.

وأضافت: "هذا أفضل سجل تهديفي لفريق من البريميرليج هذا العام، والثاني على مستوى فرق الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بعد ريال مدريد، الذي حافظ على نظافة شباكه في 18 مباراة".

وشهدت المباراة تسجيل الإنجليزي بوكايو ساكا الهدف الثاني من ركلة حرة خادعة، وهو أول هدف للجانرز في البطولة من ركلة ثابتة منذ نحو 22 عاما.

وأشارت إلى عدم تسجيل المدفعجية لهدف من ركلة حرة، منذ أن فعلها تييري هنري ضد روما في نوفمبر 2002.

وانتظر آرسنال 143 مباراة في المسابقة، للوصول إلى شباك منافسيه بركلة حرة.
 

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