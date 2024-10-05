عقد الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي لقاءات يومية للتوعية والتثقيف للعاملين بجميع الإدارات التابعة للإدارة العامة وعددهم ١٨ إدارة تفتيش "ورديات" أربعة في كل من مباني الركاب رقم ١ و٢ و٣ وكذلك الصالة الموسمية وإدارة واحدة في كل من مطار سفنكس ومطار العاصمة الإدارية.

اختتام اللقاءات والمحاضرات التثقيفية والتوعوية للعاملين بجمارك مطار القاهرة

وايضا ما يقارب خمسة واربعين إدارة صباحية ابرزهم ادارات مكاتب رئيس الادارة المركزية ومديري العموم والاتصال والمتابعة والبحوث والإحصاء والمطارات الإقليمية وحركة الطرود وادارات الشئون القانونية والفنية والمالية والادارية والوديعة والمحجوزات والإعفاءات والاجراءات والمهمل والمتخلف والوقت والانضباط وشئون العاملين بمباني الركاب الثلاثة.



شكر رئيس الادارة المركزية جميع العاملين علي مجهودهم الكبير والتزامهم واخلاصهم في العمل والذي أدى الي تحقيق إنجازات غير مسبوقة في ظل متابعة ودعم مستمر من رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري ووزير المالية احمد كجوك، كما شكرهم علي الانضباط وطالبهم بالمزيد من الثبات الانفعالي وحسن معاملة الركاب واصحاب الشأن والالتزام بكل التعليمات الموضوعة داخل صالات السفر والوصول وأهمها عدم التدخين او تناول اي مشروبات داخلها والالتزام بالقانون في التعامل مع الآخرين وعدم استدراجهم لمشاكل جانبية تؤثر على سلامة العمل في تنسيق دائم مع جميع الجهات الامنية العاملة بالمطار.

ودعم وتنسيق دائم أيضا مع شركة ميناء القاهرة الجوي والسيد وزير الطيران الطيار الدكتور سامح الحفني.

وفي النهاية وعد رئيس الادارة المركزية بتكرار مثل هذه اللقاءات علي فترات متقاربة سواء معه أو مع مديري العموم خاصة بعد الأثر الطيب والملحوظ الذي ظهر نتيجة هذا التواصل والتجمع الناجح.

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