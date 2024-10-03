الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس الشركة القابضة للمطارات يتفقد أعمال صيانة وتطوير مداخل ومخارج مطار القاهرة

تطوير الطرق المؤدية
تطوير الطرق المؤدية لصالات مطار القاهرة
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تفقد المهندس أيمن فوزي عرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والعضو المنتدب التنفيذي، مداخل مطار القاهرة من اتجاه الطريق الدائري وطريق السويس وطريق لطفية النادي.

مداخل مطار القاهرة من اتجاه الطريق الدائري وطريق السويس وطريق لطفية النادي 

واستهدفت جولة مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية الوقوف على أعمال الصيانة والتطوير الجارية الآن لرفع كفاءة الطريق في الاتجاهين وتحسين الهوية البصرية وتوفير العلامات واللافتات الإرشادية المؤدية من وإلى مبانى الركاب، على جانبي ونهر الطريق.

خطة وزارة الطيران للارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين 

يأتي ذلك في إطار رؤية وزارة الطيران المدنى على الارتقاء بمستوى الخدمات للمسافرين والمترددين على المطارات المصرية - وفي إطار خطة التطوير الجديدة والشاملة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية للارتقاء بكافة المرافق.

كما وجه رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية كلا من القطاع الهندسي وقطاع العمليات بشركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب مجدى اسحق بالعمل على رفع كفاءة بوابات الطرق المؤدية لمطار القاهرة ومنها التصميمات والمجسمات المعبرة عن هوية مطار القاهرة وكل مايخص" اللاند مارك، وكذا رفع كفاءة المبنى الخدمي ومنطقة البنوك وغيرها من المرافق.

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المهندس أيمن فوزي الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية الطريق الدائري طريق السويس طريق لطفية النادي وزارة الطيران المدني

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