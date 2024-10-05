السبت 05 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

بميزانية ضخمة.. محمد رجب يقدم الحلانجي في رمضان 2025

محمد رجب
محمد رجب

يشارك الفنان محمد رجب في السباق الرمضاني القادم بمسلسل الحلانجي  والذي يلعب خلاله شخصية نصاب.

 

 

وعلمت فيتو أن ميزانية العمل الذى يقدمه الفنان محمد رجب وينتجه ممدوح شاهين تتعدي 30 مليون جنيه.

 

تفاصيل مسلسل الحلانجي
وتعاقدت الشركة المنتجة مع كل من الفنانة دانا حلب والفنان آيتن عامر لتشاركان في العمل، وكل واحدة منهن لها قصة حب مختلفة مع الفنان محمد رجب خلال أحداث العمل مما يجعلهم يدخلان في مشاكل وخلافات بسبب محمد رجب.

مسلسل الحلانجي، يدور في إطار اجتماعي، ومكون من 30 حلقة، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهين.

ولم يقتصر ظهور الثنائي أيتن عامر ومحمد رجب فى السينما فقط، بل قدما عملًا دراميًا ناجحًا هو مسلسل "الأخ الكبير"، والذى لاقى ردود أفعال واسعة ونال استحسان الجمهور وحاز بالمتابعة والمشاهدات وقت عرضه، وهو ما يجعل الجمهور متشوقًا ومنتظرًا لرؤية الثنائي مرة أخرى فى مسلسل يعرض فى الماراثون الرمضاني 2025.

 

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محمد رجب الحلانجي ممدوح شاهين مسلسل الحلانجي مسلسلات رمضان 2025

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