دانا حلبي وآيتن عامر، تحبان محمد رجب في مسلسل الحلانجي يرمضان 2025

تبدأ أسرة مسلسل الحلانجي تصوير أولى مشاهد العمل منتصف نوفمبر القادم، وسيتم التصوير في أحد ديكورات مدينة الانتاج الإعلامي، ويجسد محمد رجب شخصية نصاب ضمن أحداث العمل.

تفاصيل مسلسل الحلانجي

وتعاقدت الشركة المنتجة مع كل من الفنانة دانا حلب والفنان آيتن عامر لتشاركان في العمل، وكل واحدة منهن لها قصة حب مختلفة مع الفنان محمد رجب خلال أحداث العمل مما يجعلهم يدخلان في مشاكل وخلافات بسبب محمد رجب.



مسلسل الحلانجي، يدور في إطار اجتماعي، ومكون من 30 حلقة، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهين.

ولم يقتصر ظهور الثنائي أيتن عامر ومحمد رجب فى السينما فقط، بل قدما عملًا دراميًا ناجحًا هو مسلسل "الأخ الكبير"، والذى لاقى ردود أفعال واسعة ونال استحسان الجمهور وحاز بالمتابعة والمشاهدات وقت عرضه، وهو ما يجعل الجمهور متشوقًا ومنتظرًا لرؤية الثنائي مرة أخرى فى مسلسل يعرض فى الماراثون الرمضاني 2025.