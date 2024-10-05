هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فولهام على ملعب الاتحاد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتطلع مانشستر سيتي، لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولتين الماضيتين بالمسابقة، عندما يستضيف فولهام على ملعب الاتحاد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر سيتي أمام فولهام

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام فولهام كالتالي:

مانشستر سيتي ضد فولهام

ومنذ فوزه الصعب 2-1 على برينتفورد في 14 سبتمبر الماضي، تعادل مانشستر سيتي بصعوبة بالغة 2-2 مع ضيفه آرسنال، قبل أن يتعادل 1-1 مع نيوكاسل.

واستعاد فريق المدرب بيب جوارديولا، الكثير من توازنه، عقب فوزه الكبير 4-0 على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بدوري أبطال أوروبا.

ورغم ذلك، لن تكون مهمة السيتي سهلة في اجتياز عقبة فولهام صاحب المركز السادس برصيد 11 نقطة، الذي حقق انطلاقة جيدة في البطولة هذا الموسم، عقب تحقيقه 3 انتصارات وتعادلين مقابل خسارة وحيدة.

وكانت شباك فولهام قد استقبلت 9 أهداف في مباراتيه الأخيرتين أمام مانشستر سيتي الموسم الماضي، علما بأنه تلقى 16 خسارة متتالية ضد كتيبة جوارديولا في جميع البطولات.

ومنذ تعادله 2-2 مع مانشستر سيتي في سبتمبر 2011، لم يتذوق فولهام، سوى طعم الخسارة من الفريق السماوي.