رسالة حزينة من علاء مبارك بسبب هدم مقابر عائلة والدته بالإمام الشافعى، ونشطاء: "أنت مش أحسن من الناس"

إزالة مقبرة أسرة ثابت، كشف علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، عن إزالة مدافن عائلة ثابت، عائلة والدته سوزان مبارك، في الإمام الشافعى، وأنه سيتم نقل رفات موتى الأسرة مع إزالة المدفن.

رسالة مؤثرة لعلاء مبارك بسبب هدم مدافن عائلة والدته



وعبر علاء مبارك، في رسالة مؤثرة، عن حزنه لإزالة مقبرة أسرة ثابت ونقل رفات موتى الأسرة، قائلًا إنه "أمر محزن ومؤلم على النفس أن يتم نقل الرفات، وإزالة مدافن تجاوز عمرها 120 عامًا".

وقال علاء مبارك في رسالته المؤثرة: "مدافن عائلة ثابت بالإمام الشافعي من ضمن مدافن أخرى يتم نقل رفات الموتى للأسرة غدًا مع إزالة المدفن".

وتابع علاء مبارك رسالته قائلًا: "شيء محزن ومؤلم على النفس ان يتم نقل الرفات وإزالة مدافن تجاوز عمرها المئة وعشرون عاما من أجل عمل مشاريع توسعية دون أي مراعاة لحرمة الموتى".

إزالة مقبرة عائلة آل ثابت بالإمام الشافعى، فيتو



وعلق أحد النشطاء على رسالة علاء مبارك قائلًا: "أنت مش أحسن من كل الناس اللي نقلت المقابر بتاعتها".

فرد علاء مبارك قائلًا: "محدش قال إنى أحسن هم أفضل وأحسن بكثير... أنا أتحدث عن الموقف".

قرار الإسكان بحذف مدافن بالقاهرة من المباني المميزة



الجدير بالذكر أن وزير الإسكان شريف الشربيني وافق على اعتبار مجموعة من المدافن داخل نطاق حي الخليفة والمقطم خارج سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، ومن أهمها (مدفن الشاعر ووزير الحربية الأسبق محمود سامي البارودي، وحوش الفريق إسماعيل سليم باشا، وحوش عائلة ذو الفقار، وحوش عائلة العظم السورية، ومدفن وحوش عائلة ثابت).

هدم عدد من المقابر بالإمام الشافعى، فيتو

وجاء قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 1045 لسنة 2024، بأن يتم حذف عدد من المقابر من سجل المباني ذات الطراز المعمارية المتميزة في محافظة القاهرة، بناءً على ما ورد من محافظ القاهرة في ٢٧ أغسطس الماضي، بشأن توصية اللجنة الدائمة لحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بالمنطقة الجنوبية.

وتم حذف مدافن بمنطقة الخليفة والإمام الشافعى من سجل المباني المعمارية المميزة، ومنها (حوش الفريق إسماعيل سليم باشا، وحوش رشوان باشا عبد الله، وحوش عائلة ذو الفقار الحكيم، ومدفن محمود سامي البارودي، ومدفن زهرة هانم، وحوش عائلة ثابت، وقبة وجامع محمود باشا الفلكي، ومدفن أحمد شفيق باشا، ومدفن إبراهيم الهلباوي، وحوش عائلة العظم السورية.)

