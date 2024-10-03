ضياء رشوان: انتصار أكتوبر سيظل أعظم لحظات الفخر في تاريخ الأمة

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل رمزًا خالدًا لقوة الإرادة المصرية وقدرتها على عبور كل المحن والتحديات والصعوبات، كما ستظل ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة 1973 أعظم لحظات الفخر في تاريخ الأمة العربية.

نصر أكتوبر رمزًا خالدًا لإرادة المصرية

وأضاف: "أن مسيرتنا من أجل البناء والتطور وتحديث كل مقومات الحياة وعناصر القوة الشاملة في مصر، هي استلهام لروح انتصارات أكتوبر المجيدة في الاعتماد على العلم وإرادة الشعب وتماسكه يدًا واحدة، وهى الطريق لحماية بلادنا وأمننا القومي ومقدرات شعبنا وسط منطقة حافلة بالاضطرابات وعدم الاستقرار.

الاحتفالات بذكرى حرب أكتوبر

ووجه رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بقيام الهيئة بمشاركة جماهير الشعب المصري في جميع المحافظات بالاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك لتعريف الأجيال المتعاقبة من أبناء الشعب بالتضحيات الكبيرة التي حققت هذا الانتصار، واستلهام روح أكتوبر لحشد كل الطاقات في معركة البناء والتنمية الشاملة التي تتم حاليًا في كل ربوع الوطن.

وقال الدكتور أحمد يحيي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، إن الهيئة تنظم من خلال المراكز الاعلامية المنتشرة بالمحافظات احتفالات شعبية وجماهيرية وثقافية وفنية طوال شهر أكتوبر 2024، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة والجامعات والمدارس ومنظمات المجتمع الأهلي ومراكز الشباب.

وأضاف رئيس قطاع الإعلام الداخلي أن احتفالات هذا العام تتضمن إقامة العديد من الانشطة الإعلامية، بالإضافة إلى عروض فنية، وعرض أفلام وثائقية من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة تتناول البطولات والتضحيات التي قدمها رجال الجيش المصري، لنستعيد أمجاد النصر، ونعمقه في وجدان أجيالنا الشابة.

تكريم أبطال حرب أكتوبر

وأشار «يحيى» إلى أنه سيتم تكريم مجموعة من أبطال القوات المسلحة الذين شاركوا بالفعل في حرب السادس من أكتوبر، وكذلك تكريم بعض من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين قدم أبنائهم أرواحهم فداءً من أجل الوطن.