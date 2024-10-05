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رياضة

تغييرات في تشكيل أرسنال أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

ارسنال
ارسنال

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق ارسنال تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ساوثهامبتون، في المباراة التي تقام على ملعب "الإمارات"، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل أرسنال أمام ساوثهامبتون 

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:"

في حراسة المرمى: دافيد رايا

في خط الدفاع: توماس بارتي، ويليام ساليبا، جابرييل، كالافيوري

في خط الوسط: ديكلان رايس، جورجينيو، كاي هافريتز.

في خط الهجوم: رحيم سترلينج، جابرييل خيسوس، بوكايو ساكا

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 
 

آرسنال - ساوثهامتون (5:00 مساء بتوقيت السعودية ومصر).. beIN Sports HD 2.

 

مانشستر سيتي - فولهام (5:00 مساء بتوقيت السعودية ومصر).. beIN Sports HD 1.


وست هام يونايتد - إبسويتش تاون (5:00 مساء بتوقيت السعودية ومصر).. beIN SPORTS XTRA 2


ليستر سيتي - بورنموث (5:00 مساء بتوقيت السعودية ومصر).. beIN SPORTS XTRA 3

 

برينتفورد - وولفرهامبتون (5:00 مساء بتوقيت السعودية ومصر).. beIN SPORTS XTRA 1  

إيفرتون - نيوكاسل يونايتد (7:30 مساء بتوقيت السعودية ومصر).. beIN Sports HD 1


 

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