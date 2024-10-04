لاعبة الزمالك بعد الخسارة أمام الأهلي: ارفعوا وشكم من الأرض كنا الأفضل (فيديو)

حرصت نور مندور، لاعبة الزمالك، على دعم لاعبات الأبيض بعد الخسارة أمام سيدات النادي الأهلي في دوري الكرة النسائية.

وقالت لاعبة الزمالك: "محدش يحط وشه في الأرض، إحنا كنا الأحسن، ومباراة وخلصت".

وفاز النادي الأهلي على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري الكرة النسائية لموسم 2024-2025.

وسجل هدف النادي الأهلي الأول والثاني اللاعبة تشارتي روبن في الدقيقة 43 والدقيقة 72، فيما سجلت سبيستيا اكوى هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 91.

وتلقت اللاعبة نورا خالد لاعبة الأهلي البطاقة الحمراء في الدقيقة 88 بعدما حصلت على الكرت الأصفر الثاني بالمباراة.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: إلكسندرا، ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف.

خط الوسط: أمنية سمير ولولو نصر وحبيبة عصام.

خط الهجوم: منة طارق وميا داردن وتشارتي روبن.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: نور مندور، ماهيتاب حسين، سمر محمد، سبيستيا اكوى، فدوى عاطف، علياء عطا الله، آية إبراهيم، ميرال خضر، سهر حامد، سليمزى بالير، يوتيندى.

حكام مباراة الأهلي والزمالك في دوري الكرة النسائية

وأدارت مباراة الأهلي والزمالك في دوري الكرة النسائية المحكمة شاهندة مغربي.