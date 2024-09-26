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خارج الحدود

وزير الخارجية يؤكد أهمية التوصل سريعا لنهاية القتال الدامي في السودان (صور)

الاجتماع الوزارى
الاجتماع الوزارى بشأن السودان، فيتو

 شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس الأربعاء، في اجتماع وزاري حول السودان، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

 أكد وزير الخارجية في كلمته ترحيب مصر بالتعاون مع كافة المبادرات الإقليمية والدولية الرامية لإنهاء الحرب وانتزاع فتيل الأزمة في السودان، مثمنًا الجهود الدولية المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار في السودان، وعبر عن استعداد مصر لتقديم كل سبل الدعم بما يسهم في تحقيق استقرار السودان وتيسير إنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى كافة ربوعه.

وأوضح د. بدر عبد العاطي أن التزام مصر الراسخ لتحقيق السلام والاستقرار في السودان دعاها إلى إطلاق مبادرة دول جوار السودان في يوليو ٢٠٢٣، ومشاركتها فى مؤتمر باريس الدولي لدعم السودان ودول الجوار، واستضافة مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية بالقاهرة فى يوليو ٢٠٢٤، من أجل التوصل إلى توافق حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان يتأسس على رؤية سودانية دون تدخلات خارجية، عبر حوار وطني سوداني خالص يجمع للمرة الأولى كافة القوى المدنية السودانية.

 واختتم د. عبد العاطي مداخلته بالتأكيد على اهمية التوصل سريعًا لنهاية لهذا القتال الدامي، والعمل على نجاح المرحلة الانتقالية في السودان، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية للمدنيين الأبرياء، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على كافة مؤسسات الدولة السودانية.

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السودان الحرب في السودان مصر و السودان نيويورك

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