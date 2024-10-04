الجمعة 04 أكتوبر 2024
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حوادث

بـ 1.5 مليار جنيه، الداخلية تحبط محاولة تهريب أكبر صفقة مخدرات

قوات الأمن، فيتو
قوات الأمن، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إحباط محاولة تشكيل عصابي تهريب أكثر من مليون قرص مخدر لعقار الكبتاجون إلى خارج البلاد، وقدرت قيمتها المالية بحوالي 1.5 مليار جنيه تقريبًا.

محاولة تهريب مليون قرص الكبتاجون المخدر للخارج


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص -3 منهم يحملون جنسية إحدى الدول- بممارسة نشاط إجرامي تخصص في جلب وتهريب المواد المخدرة والاتجار بها واعتزامهم تهريب كميات كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدر عن طريق إخفائها بطريقة مستحدثة داخل شحنات علب حلوى المولد النبوى الشريف إلى إحدى الدول.


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم 1،305،000 مليون وثلاثمائة وخمسة آلاف قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 3 سيارات.

وقدرت القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بحوالى 1.5 مليار جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقراص الكبتاجون الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

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