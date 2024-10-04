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حوادث

"الداخلية" تكشف حقيقة استغاثة سيدة تعرضت للاعتداء في أسيوط

وزارة الداخلية، فيتو
وزارة الداخلية، فيتو

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره عبر موقع «فيس بوك» بشأن إستغاثة إحدى السيدات من تعرضها للإعتداء بأسيوط.

قالت الداخلية في بيان مساء اليوم الجمعة: إنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تم نشره عبر إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» متضمنًا إستغاثة إحدى السيدات من تعرضها للاعتداء بأسيوط.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 4 الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية بأسيوط بوقوع مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (عاملة بمحل مصابة بكدمات بالوجه «ناشرة الإستغاثة»)، طرف ثان (طليقها) بدائرة قسم شرطة أول أسيوط إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب بالأيدى محدثًا إصابتها بسبب خلافات عائلية بينهما».


وأضافت: «تم ضبط الطرفين، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما لذات السبب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق».

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وزارة الداخلية فيس بوك الاجتماعي التواصل الاجتماعي قسم شرطة أول أسيوط

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