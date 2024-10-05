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قمر الصيد، كل ما تريد معرفته عن بدر أكتوبر

القمر،فيتو
القمر،فيتو
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كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، عن موعد اكتمال القمر حيث يصبح بدرا كامل الاستدارة يوم 17 أكتوبر وتبلغ نسبة لمعانه 100%.

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قمر الصيد

ويشرق القمر في 17 أكتوبر بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، وحيث إن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك يبدو لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر.

ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم "قمر الصيد" لأنه في هذا الوقت من العام تتساقط أوراق الشجر كاشفة عن الطيور السمينة التي تكون جاهزة للصيد فوق الأشجار، كما يُعرف أيضا باسم قمر السفر والترحال. 

اكتمال قمر الصيد في السماء

ووقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

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