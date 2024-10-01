الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

القمر الثاني يدخل مدار الأرض لمدة شهرين

الأرض،فيتو
الأرض،فيتو

رحبت الأرض برفيق مؤقت جديد وصفه العلماء بـ "القمر الصغير الثاني" بعد انضمامه إلى مدارنا، الأحد.

ومن المتوقع أن يدور "القمر الصغير" حول الأرض لمدة شهرين، ما يوفر صحبة قصيرة ولكنها مثيرة للاهتمام لقمرنا الدائم.

بعد شهرين تقريبا، سوف يتحرر "القمر الصغير" من جاذبية الأرض ويواصل رحلته عبر الفضاء.

وهذا الجسم المعروف باسم 2024 PT5، كان يطاردنا لسنوات، والآن، أصبح قريبا بما يكفي ليتم سحبه بواسطة جاذبيتنا.

القمر الثاني" يدخل مدار الأرض ليرافقنا لمدة شهرين - DailyBeirut

 وسيبقى معنا حتى 25 نوفمبر المقبل، عندما يتوقف عن الارتباط بالأرض ويستأنف رحلته في الفضاء إلى مداره الجديد حول الشمس.

وتحدث الأقمار الصغيرة عندما يقترب كويكب ببطء من الأرض بطريقة تجعله يدور حولها أكثر بواسطة جاذبية كوكبنا بدلا من الجاذبية الأكثر قوة للشمس عادة. وتتكون عادة من الكويكبات أو الأجسام الطبيعية الأخرى التي تطفو في الفضاء. ولكن من الممكن أن تكون من صنع الإنسان، كما هو الحال عندما تلتقط قطع من الحطام الفضائي جاذبيتنا.

وتم تحديد المثال المكتشف حديثا، 2024 PT5، الشهر الماضي فقط عندما اكتشفه العلماء كجزء من نظام التنبيه الأخير للاصطدام الأرضي للكويكبات "أطلس"، التابع لوكالة ناسا، حيث يشير عام 2024 في اسمه إلى عام اكتشافه.

ويعد نظام التنبيه هذا مشروعا لرصد الأجسام القريبة من الأرض والتي قد تعرض الحياة على الأرض للخطر، ولكن لا يُعتقد أن القمر الصغير يشكل أي خطر.

وتم الإبلاغ عن الاكتشاف في ورقة بحثية نُشرت الشهر الماضي في مجلة Research Notes of the AAS، حيث أفاد العلماء أنه من المتوقع أن يسلك الجسم مسارا يشبه حدوة الحصان ما سيجعله يدخل مدارنا قبل أن يخرج مرة أخرى، ربما حوالي 25 نوفمبر، ثم يغادر منطقتنا في يناير.

ومن المتوقع أن يعود 2024 PT5 إلى مدار الأرض في عام 2055.

وبينما يمكن رؤية الجسم باستخدام تلسكوبات مخصصة، إلا أنه صغير جدا وخافت بحيث لا يمكن رصده بالعين المجردة. مثل العديد من الكويكبات التي تقترب من الأرض، يُعتقد أنه جاء من حزام "أرجونا"، حيث تكون الأجسام صغيرة.

وفي حين أنه من الشائع نسبيا أن تحلق أجسام صغيرة من هذا النوع بالقرب الأرض وحتى تجذبها، فمن النادر أن تصبح أقمارا صغيرة وتنضم إلى مدارنا بالطريقة التي فعلها 2024 PT5. ولكن كان لدينا أقمار صغيرة في الماضي، كما في حالة 2022 NX1، الذي انضم إلى الأرض كقمر صغير في عام 1981 ثم عاد في عام 2022.

معركة الأرض جو، سيناريوهات التدخل البري الإسرائيلي في لبنان،الاحتلال يستهدف خلخلة قدرات حزب الله، وتوقعات بتوسيع العملية إلى العمق

يدور حول نجم يشرف على نهايته، رصد كوكب بعيد يعطي لمحة عن مستقبل الأرض

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاحتلال الأرض الحطام الفضائي الكويكبات المجر جاذبية الأرض وكالة ناسا

مواد متعلقة

معركة الأرض جو، سيناريوهات التدخل البري الإسرائيلي في لبنان،الاحتلال يستهدف خلخلة قدرات حزب الله، وتوقعات بتوسيع العملية إلى العمق

يدور حول نجم يشرف على نهايته، رصد كوكب بعيد يعطي لمحة عن مستقبل الأرض

ناسا تتوقع خروج تلسكوب WISE عن مداره نتيجة توسع الغلاف الجوي للأرض

الأكثر قراءة

كواليس غضب لجنة التخطيط للكرة بالأهلي من كولر

وسط قلق أديس أبابا، آخر مستجدات تطور الشراكة المصرية الصومالية وتعزيز التعاون العسكري ودعم مقديشيو

قناة عبرية تكشف تغيير إسرائيل أهداف حربها ضد لبنان

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة السادسة

طقس اليوم، أمطار متوسطة على هذه المناطق

تعرف على موعد حفل تخريج دفعات جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية 2024

إمبري للأمن البحري: حادث أمني جديد قرب سواحل اليمن

والد سيدني سويني يغادر العرض الخاص لفيلمها باكيا بسبب مشهد جنسي

منوعات

المزيد

القمر الثاني يدخل مدار الأرض لمدة شهرين

في اليوم العالمي للقهوة، قصة مشروب أثار جدلا فقهيا بين علماء الدين لأكثر من 400 سنة

إنجاز يذهل العالم، علاج امرأة مصابة بمرض السكري من النوع الأول

تضاعف وتيرة ارتفاع درجة حرارة المحيطات منذ 2005

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 1- 10- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين 30 -9-2024

المزيد

انفوجراف

قصف سفارة الإمارات في السودان.. ماذا يحدث بين أبو ظبي والخرطوم؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم توزيع الشربات في المنام وعلاقته بالفرح والسرور والسعادة

المواضع التي يستحب فيها الحمد وفوائده

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 1-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية