محافظ الدقهلية يشهد اللقاء الحواري عن انتصارات أكتوبر

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم السبت اللقاء الحواري عن انتصارات أكتوبر المجيدة، الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بحضور طلائع وشباب برلمان الدقهلية، في إطار احتفالات المحافظة بنصر حرب أكتوبر

حيث ألقي الدكتور رياض الرفاعي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة المنصورة كلمة عن انتصارات حرب أكتوبر، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والعميد أركان حرب الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة

وبحضور الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

نحتفل بيوم من أخلد أيام مصر يوم أن عادت لنا عزتنا وكرامتنا



وقال اللواء " مرزوق " نحتفل بيوم من اخلد ايام مصر يوم أن عادة لنا عزتنا وكرامتنا بفضل تضحيات قوتنا المسلحه الباسله التي بذلت الغالي والنفيس من أجل هذا الوطن من شهداء ومصابين.

نصر أكتوبر مازال حتي يومنا هذا يحمل في طياته الكثير والكثير من الأسرار

وأشار " المحافظ " الي أن نصر أكتوبر مازال حتي يومنا هذا يحمل في طياته الكثير والكثير من الأسرار العسكريه التي لم يعلن عنها والتي نكتشفها ويكتشفها العالم كل يوم مما يدل علي عظمة هذه الحرب التي غيرت مجر التاريخ العسكري الحديث.

حرب أكتوبر محل دراسات استراتيجية



كما أشار اللواء " مرزوق " الي أن العالم ما زال يضع حرب أكتوبر محل دراسات استراتيجية كأعظم معركه عسكريه في التاريخ الحديث، ويدرسون كل يوم كيف انتصر الجيش المصري وحقق انتصارا غير مسبوق رغم عدم تكافؤ الأسلحة والمعدات وتفوق العدو من حيث أسلحته الحديثه والمتطورة.

فراسة الرئيس والرؤية المستقبلية عن المخاطر التي تحيط بالمنطقة ودعم الجيش بأحدث الأسلحة



وأكد " المحافظ " علي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان لديه الفراسة والرؤية المستقبلية عن المخاطر التي تحيط بالمنطقة لذا دعم الجيش بأحدث الأسلحة المتطورة ،وعمل علي تدريب وتأهيل أفراد القوات المسلحة علميا وعسكريًا للتعامل مع أي عدوان غاشم قد يهدد أمن واستقرار مصر.

قواتنا المسلحة هي الدرع الواقي



كما أكد مرزوق علي أن قوتنا المسلحة هي الدرع الواقي والغطاء الحامي الحقيقي لهذا الوطن، في حالة وجود اي تهديد او عدوان قد يزعزع أمن واستقرار هذا الوطن.



كما قال " المحافظ " حينما ننظر الي ملحمة العبور لابد وأن ننحي تقديرًا واحترامًا لقوتنا المسلحة التي أعادت لنا الأمن والاستقرار، تلك القوات التي أصبحت هي الوحيدة متماسكة ومترابطة من أجل الحفاظ تراب مصر.



وأيضا أشار "مرزوق " إلي ضرورة أن نتذكر كافة التضحيات التي قدمها أبطالنا من القوات المسلحة من أجل هذا الوطن، وكيف تحملت الأمهات فراق ابنائهم، مشيرًا إلي أن الأم المصرية قد ضحت بفلذة كبدها من أجل أن ننعم نحن الأن بالأمن والاستقرار.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ