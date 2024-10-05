السبت 05 أكتوبر 2024
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حوادث

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالجيزة

انقلاب سيارة ووقع
انقلاب سيارة ووقع مصابين بالمناشي،فيتو

تواصل الخدمات المرورية رفع  آثار حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة منشأة القناطر، ترتب عليه إصابة 7 أشخاص تم نقلهم للمسشتفي العام  من خلال الأجهزة الأمنية التي انتقلت لمكان الواقعة عقب ورود بلاغ من النجدة يفيد بالحادث

وتلقت غرفة عمليات الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووقوع مصابين أعلى الطريق الصحراوي بمنطقة منشأة القناطر في الجيزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة، بسبب السرعة الزائدة مما تسبب في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة منشأة القناطر في الجيزة، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص بكسور وكدمات.

 

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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