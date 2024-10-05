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حوادث

استدعاء عامل تخلصت زوجته من حياتها في بدر

استدعاء عامل تخلصت
استدعاء عامل تخلصت زوجته من حياتها في بدر

صرحت نيابة بدر بدفن جثة ربة منزل تخلصت من حياتها بعد أن ألقت بنفسها من اعلي عقار بسبب مشاجرة نشبت بينها وبين زوجها بمنطقة حدائق العاصمة بمدينة بدر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء زوج المتوفية لسماع أقواله. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الاهالي يفيد بسقوط ربة منزل 35 سنة من الطابق الخامس بمنزلها بحدائق العاصمة بمدينة بدر.

وعلى الفور تم نقل السيدة الى مستشفي بدر، ولكنها فارقت الحياة نتيجة اصابتها بكسور بالجسم ونزيف بالرئة.

وكشفت التحريات الأولية أن سبب إلقاء السيدة بنفسها هى مشاجرة نشبت بينها وبين زوجها فألقت بنفسها من أعلى العقار خوفا منه.

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نيابة بدر غرفة عمليات النجدة مدينة بدر

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