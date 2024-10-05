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وزير الرياضة ومحافظ الغربية يفتتحان ملعب الأكريليك وحمام السباحة بمركز شباب كفر الزيات

محافظ الغربية ووزير
محافظ الغربية ووزير الشباب والرياضة يفتتحان ملعب الأكريليك

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية،  ملعب الأكريليك وحمام السباحة بمركز شباب كفر الزيات.

أشرف صبحي ومحافظ الغربية يتفقدان المنشآت الشبابية والرياضية بكفر الزيات

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جاء ذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي 226، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ واللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأزاح الوزير والمحافظ الستار عن اللوحة التذكارية وتم قص شريط افتتاح حمام السباحة المقام على مساحة  ١١٣٥.٥م٢ بنظام حق الانتفاع لمدة 12 عامًا بعائد استثماري كبير، فضلا عن افتتاح ملعب الاكليرك المقام على مساحة ٢٢ ×٤٤ متر.

وأكد الوزير أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الشباب والرياضة ولا تألوا جهدًا في تقديم كامل الدعم والمساندة لهذا القطاع.

وأشار المحافظ الى أهمية ممارسة الرياضة باعتبارها تساهم في بناء أجسام وعقول الشباب وتعد إحدى الوسائل المهمة لاستغلال طاقاتهم بشكل إيجابي يعود بالنفع على المجتمع.

وتابع الوزير والمحافظ الجولة بتفقد بعض المشروعات والبرامج الشبابية والرياضية ومنها مشروع “ألف بنت ألف حلم” وتفقد الأنشطة الرياضية (الكاراتيه - كرة القدم) وتم التقاط الصور التذكارية مع الفرق والأكاديميات الرياضية بالمركز لمتابعة تنفيذ البرامج والانشطة التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، فضلا عن تفقد معرض أندية الفتاة والمرأة  الذى يشكل مخرجات ورش العمل الخاصة بخطة أندية الفتاة والمرأة والذي يهدف إلى تدريب الفتيات الحرف اليدوية والعديد من المهارات التى تمكنهم من دخول سوق العمل.

واشتمل المعرض على عدة منتجات مميزة ومنها المكرميات، منتجات الريزن، جلود، وخرز بالإضافة إلى منتجات الفضة والأحجار الكريمة.

وأشاد محافظ الغربية بتميز المنتجات اليدوية وتنوعها وأثنى على ما يقدم من تدريب لأعضاء أندية الفتاة بمراكز الشباب بالمحافظة على أيدي متدربين متخصصين، لتأهيلهن لسوق العمل.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تولي اهتماما كبير بملف الفتاة والمرأة من أجل استثمار الطاقات مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة من خلال تقديم  المبادرات لدعم المرأة في مراكز الشباب التي شهدت طفرة كبيرة في الآونة الأخيرة، واستمرار جهودها لتقديم كافة أوجه الدعم تزامنًا مع الاهتمام الذي توليه الدولة لدعم الفتاة والمرأة المصرية.

وأشاد الوزير بالمنتجات وجودتها كما وجه  بالاستمرار فى تقديم العديد من التدريبات وتوسيع قاعدة الخطة المنفذة لتشمل جميع مراكز المحافظة وتقديم الخدمات المقدمة من أندية الفتاة والمرأة لأكبر شريحة ممكنة.


وفي ختام الجولة بكفر الزيات أهدى الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب، رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة كفر الزيات، هدايا تذكارية للوزير والمحافظ تقديرا لجهودهما.

 

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