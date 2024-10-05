خبير إستراتيجي: الغرب منذ 2005 يحاول ترويج فكرة أن إيران هي العدو الرئيسي للعرب

الغباري: الولايات المتحدة لن تتحرك ضد إيران

أكد اللواء محمد الغباري، الخبير الاستراتيجي ومدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن التطورات الأخيرة تشير إلى أن إسرائيل تخطط لرد قوي على ايران، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول كيفية تعامل القوى الغربية مع هذا الوضع.

وأوضح الغباري لـ فيتو أن مسرح الأحداث يلعب دورًا حاسمًا، حيث تتمركز القوات الأمريكية في الخليج، وتحديدًا في قطر، مما يضعها في وضع قد يجعلها غير آمنة حال تعرض إيران لأي هجوم.

وأشار الغباري إلى أن الغرب، منذ عام 2005، قام بترويج فكرة أن إيران هي العدو الرئيس للعرب، وهو ما ساهم في تسهيل الخطط الأمريكية لضرب العراق وإنشاء قواعدها هناك.

ولفت إلى أن هذه القواعد ستصبح أهدافًا محتملة للرد الإيراني، مما يزيد من تعقيد الموقف.

وأضاف الغباري أن إسرائيل، من خلال ممارسة "البلطجة" في المنطقة، تسعى لتحقيق أهدافها، لكن الرد الإسرائيلي المحتمل سيعقبه رد مماثل.

وأكد أن من غير المرجح أن تقدم إسرائيل على مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، إذ ستواجه ردود فعل مماثلة تجاه منشآتها النووية.

يذكر أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قالت نقلا عن مصادر أمريكية مطلعة إن إسرائيل تخطط لرد قوي على إيران قريبا، وإنه لا يُتوقع مشاركة طائرات أمريكية في الهجوم، لكن سيكون هناك تنسيق بين تل أبيب وواشنطن.

وأضافت المصادر أن هناك احتمالا بمهاجمة إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية، لكن ليس من السهل القضاء على المنشآت النووية الإيرانية بقنبلة واحدة فالأمر معقد للغاية.

وتابعت المصادر الأمريكية للصحيفة أن "إسرائيل ستفعل ما يتعين عليها فعله لكنها ليست لديها الرغبة في الانجرار إلى حرب إقليمية".