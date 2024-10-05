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قومى المرأة بسوهاج يواصل تدريب السيدات على ريادة الأعمال

المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة بمحافظة سوهاج

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة سوهاج، برنامج ريادة الأعمال لتدريب السيدات، ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية، وفي إطار مشاركة المجلس القومي للمرأة في المبادرة الرئاسية بداية لبناء الإنسان.

قومى المرأة بسوهاج يواصل تدريب السيدات على ريادة الأعمال ضمن مبادرة بداية

صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج،وقالت إن المجلس القومي للمرأة، يحرص على دعم وتمكين المرأة المصرية، بما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية لتمكين المرأة وتحسين أوضاعها، ومن أبرز المجالات التي يعمل عليها القومي للمرأة، هو القطاع الاقتصادي ويسعى لتمكين السيدات اقتصاديا. 

 

وقالت وهبى، إن برنامج ريادة الأعمال يركز جهوده على المرأة الريفية والأكثر احتياجا، في إطار الخطى المختلفة التي يتم اتخاذها من أجل تحسين حياة الريفيات والارتقاء بها، ويستهدف تدريب السيدات على إدارة مشروعاتهن، ويتضمن تعريف السيدات بمبادئ التخطيط، والتسويق، والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالابتكار وتقييم الفرص وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجارى وقواعد المحاسبة، وخطوات تسجيل وترخيص أى مشروع جديد، والتعرف على عدد من الجهات التى تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والتى يمكن للسيدات الاستفادة من خدماتها.

وأشارت  مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، أنه جارى حاليا  تدريب السيدات بأربع قرى دائرة مركز طهطا هى نزلة عمارة والصوامعة غرب والجريدات وجزيرة الخزندارية، بحضور وإشراف الدكتورة أسماء أبو الدهب عضو المجلس القومى للمرأة بسوهاج.   

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