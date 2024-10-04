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محافظات

محافظ سوهاج يتفقد أعمال الرصف بمشروع توسعة وتطوير الكورنيش الغربي

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بجولة ميدانية، اليوم تابع خلالها أعمال الرصف الجارية بالكورنيش الغربي أمام المدينة الطبية في إطار المتابعة المستمرة لكافة المشروعات الجارية على أرض المحافظة؛ للوقوف على نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء، وتذليل أية معوقات يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والمهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج.

محافظ سوهاج يتفقد أعمال الرصف بمشروع توسعة وتطوير الكورنيش أمام المدينة الطبية 

وتفقد المحافظ أعمال الرصف الجارية بالحارة الغربية، بطول 1كيلو بداية من نفق الشهيد اللواء نبيل فراج، وحتى الكوبري العلوي الجديد، وذلك بعد الانتهاء من توسعة ورصف الطبقة الأولى بالحارة الشرقية، التي شهدت الانتهاء أيضا من أعمال الأرصفة، وتركيب بلاط الإنترلوك ومقاعد الانتظار، والتشجير بالرصيف الشرقى.

محافظ سوهاج يوجه بوضع حاويات للقمامة، والصيانة الدورية للإضاءة بطول الكورنيش

ووجه المحافظ بوضع حاويات للقمامة، والصيانة الدورية للإضاءة بطول الكورنيش، وتكثيف الأعمال الجارية، وسرعة الانتهاء منها فى أقرب وقت ممكن، والالتزام بأعلى معايير الجودة.

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