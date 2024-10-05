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محافظات

بـ"كوريك"، مزارع يقتل نجله لخلافات عائلية فى سوهاج

بـكوريك، مزارع يقتل
بـ"كوريك"، مزارع يقتل نجله لخلافات عائلية فى سوهاج

شهدت مدينة المراغة بمحافظة سوهاج، جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شاب، إثر تعرضه لاعتداء من والده بـ"الكوريك الزراعى" لخلافات عائلية.

  ونقلت الجثة لمستشفى المراغة المركزى تحت تصرف النيابة وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيق.
 

اللواء صبرى عزب يتلقى إخطارا بمقتل شاب على يد أبيه بقرية أولاد إسماعيل

وتلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه  مدير المباحث الجنائية  يفيد بوصول بلاغ من الأهالى بقرية أولاد إسماعيل بمقتل (محمد.ع. ص.م)
20 سنة عامل على يد والده وعمره 49 سنة مزارع.

  ضبط الأب وأداة الجريمة  

 وتمكنت القوة الأمنية برئاسة الرائد  أحمد العمدة ورفاقه النقباء إسلام عقل وعبدالله ابو عقيل وأحمد هارون وأحمد رشوان من ضبط الأب والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وخلال التحقيقات اعترف الأب بارتكابه الواقعة، وأنه انهال على نجله بالضرب بكوريك زراعى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب خلافات عائلية.

تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهم للنيابة.

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