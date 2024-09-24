زوجة تعتدي على زوجها وابنها بسكين في سوهاج

شهدت مدينة طهطا إحدى مدن شمال محافظة سوهاج واقعة اعتداء زوجة على زوجها وابنها بسلاح أبيض سكين محدثة بهما إصابات ونقلا على إثرها إلى مستشفى طهطا العام.

تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد أحمد البريرى رئيس مباحث قسم شرطة طهطا بوصول كل من:- ع ش ج د- سن 45 عامل زراعي مصابًا " جرح طعني نافذ بالصدر وبتر بأصبعي الخنصر والبنصر باليد اليمني " - نجله / م سن 13 طالب – مصابًا “ جرح متهتك بكف اليد اليسري وقطع بأوتار اليد اليسرى ”إلى مستشفى طهطا العام وتم تحويلهما لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة ومقيمان بدائرة قسم طهطا.

مدير أمن سوهاج

التحقيقات تكشف عن مشادة كلامية سبب الاعتداء

وبالانتقال والتحرى أفاد الأول باتهام زوجته ث م ى م-سن 27 ربة منزل ومقيم بذات الناحية بالتعدي عليهما بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزتها مما أدى لحدوث إصابته المشار إليها وذلك علي إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات أسرية وحال تدخل نجلهما المذكور " المصاب الثاني " للفض بينهما حدثت إصابته، وأيد الثاني ما جاء بأقواله.

رجال المباحث تضبط الزوجة وتحويلها للنيابة

وقد تمكن رجال المباحث النقيب هيثم عبدالحميد والنقيب أحمد أبو حسوب من ضبط المتهمة والأداة المستخدمة [ سكين ] وأمام الرائد أحمد البريرى وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة لذات السبب تحرر المحضر اللازم وإحالتها للنيابة للتحقيقات.